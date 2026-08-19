صاحب «هاتريك» الاتحاد إلى الدرعية

عزّز نادي الدرعية خط هجوم فريقه الأول لكرة القدم بضمِّ الجناح الجزائري عادل بولبينة الذي تألّق مع الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، الموسم الماضي، محرزًا ثلاثة أهداف «هاتريك» أمام الاتحاد وهدفًا أمام الهلال.

وكشف حساب «الرياضية عاجل» على منصة «إكس»، نقلًا عن مصادر خاصة، عن خضوع اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى فحص طبي الأربعاء، قبل توقيع عقد انتقاله إلى الدرعية، الذي صعد إلى دوري روشن السعودي للمرة الأولى في تاريخه.

واتفق النادي السعودي مع الدحيل على شراء عقد الدولي الجزائري، الذي انضم إلى الفريق القطري الصيف الماضي بعقدٍ مدته خمسة مواسم قادمًا من نادي بارادو في بلاده.

ولفت بولبينة الأنظار في دوري أبطال آسيا للنخبة، 25ـ2026، مُحرِزًا 6 أهداف في 8 مباريات.

وقادت ثلاثيته الدحيل إلى الفوز 4ـ2 على الاتحاد ضمن منافسات مجموعة غرب القارة. وأمام الهلال، أحرز هدفًا، لكن «الأزرق» انتصر 2ـ1 لحساب المجموعة ذاتها.

وامتد تألق الجناح المهاري إلى مباريات منتخب بلاده الأول، الذي أشركه في 13 مباراة، منذ استدعائه دوليًا للمرة الأولى الصيف الماضي.

وشارك اللاعب، الذي أحرز 5 أهدافٍ دولية، في كأس العالم الأخيرة، وكأس أمم إفريقيا 2025، وكأس العرب- فيفا 2025.

ويخوض الدرعية موسمه تحت قيادة المدرب البرتغالي برونو لاج، الذي دعم النادي تشكيله بصفقات أجنبية ومحلية، من بينها المدافع الكونغولي شانسيل مبيمبا، والسنغالي إدريسا جانا جي، لاعب الوسط، والبوسني نيكولا فاسيلج، حارس المرمى، والمدافع الألباني بيرات دجيمسيتي.

وافتتح الفريق الموسم بمواجهة الأهلي، ضمن أولى جولات الدوري، والنصر في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وخسر المباراتين 0ـ1 و1ـ4 على الترتيب.