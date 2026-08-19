كاريلي: نعرف قوة الهلال.. وجاهزون

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، جاهزية لاعبيه لمواجهة الهلال، الخميس، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، مشددًا على أنه سيدخل اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال كاريلي في المؤتمر الصحافي، الأربعاء: «ندرك قوة المنافس وما يملكه من إمكانات وعناصر مميزة، ولكننا سندخل اللقاء بطموح تقديم مستوى جيد وتحقيق نتيجة إيجابية».

وأضاف المدرب البرازيلي: «عملنا خلال الأيام الماضية على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، والتركيز على التفاصيل التي قد تصنع الفارق في المباراة، والأهم بالنسبة لنا المحافظة على التركيز طوال دقائق اللقاء».

وعن تأثير الغيابات على حظوظ فريقه أمام الهلال، رد كاريلي قائلا: «نعمل على إيجاد الحلول المناسبة وفق الخيارات المتاحة، ونثق في جميع اللاعبين وقدرتهم على تنفيذ المتطلبات الفنية داخل الملعب».

وأشار المدرب البرازيلي إلى أن الجهاز الفني يركز على تطوير لاعبي الفئات السنية ومنحهم الفرصة في الوقت المناسب، بما يسهم في تجهيزهم لخدمة الفريق الأول مستقبلًا.