المرة الثانية.. التعاون يقصي ضمك

لحق فريق التعاون الأول لكرة القدم بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على مضيفه ضمك 3ـ0، الأربعاء، على ملعب الأخير في خميس مشيط ضمن منافسات دور الـ32.

وحسم «سكري القصيم» الشوط الأول لصالحه بهدف سجله مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وفي الشوط الثاني، عزز التعاون النتيجة بهدفين آخرين أحرزهما راكان الطليحي وسيف رجب في الدقيقتين 55 و77.

وكرر التعاون من خلال هذا الفوز تفوقه على ضمك في بطولة كأس الملك بعدما أقصاه من ثمن نهائي نسخة 2020 حينما فاز عليه 2ـ1.

ونجح الفريق القصيمي في تجاوز دور الـ32 للمرة الرابعة تواليًا عكس مضيفه ضمك الذي ودع البطولة مبكرًا كما كان عليه حاله الموسم الماضي.