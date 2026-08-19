التعاون يستهدف عودة بالعبيد

يعتزم نادي التعاون مخاطبة نظيره الأهلي لطلب استعارة سعد بالعبيد، الظهير الأيسر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وصوَّب التعاون أنظاره إلى لاعب فريقه الأول لكرة القدم سابقًا بعدما طلب المدرب الصربي زاركو لاسيتيتش دعم خط الدفاع بظهير أيسر.

وأبدى «السكري» اهتمامًا بضاري العنزي من ضمك، لكنه انضم أخيرًا إلى الشباب، ما وجَّه إدارة النادي نحو بالعبيد، الذي مثّل الفريق القصيمي بين 2020 و2023، بعد تصعيده من الفئات السنيّة، ويرتبط مع الأهلي بعقدٍ لـ 5 مواسم تبقّى منها اثنان.

وأمضى اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، الموسم الماضي معارًا إلى الشباب، حيث لعِب 32 جولة من أصل 34.