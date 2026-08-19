عبور رابع

بلغ فريق التعاون الأول لكرة القدم ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الرابعة تواليًا بعد فوزه على مضيفه ضمك 3ـ0، الأربعاء، على ملعب الأخير في خميس مشيط ضمن منافسات دور الـ32 تصوير: علي خمج