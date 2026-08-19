سيلفا: قميص الريال ليس للجميع

أوضح البرتغالي برناردو سيلفا أن اللعب مع ريال مدريد «ليس للجميع»، وذلك بعد تقديم لاعب الوسط الأربعاء في صفوف العملاق الإسباني بطل أوروبا لكرة القدم 15 مرة.

وقال ابن الـ31 عامًا الذي انضم من مانشستر سيتي الإنجليزي بعد نهاية عقده الصيف الجاري، إنه فخور بالانضمام إلى النادي الأكثر نجاحًا في العالم.

وقال سيلفا لقناة النادي «ريال مدريد تي في»: «لعبت هنا بالفعل عدة مرات في سانتياجو برنابيو. عندما تصل وترى ألقاب دوري أبطال أوروبا الـ15 المعروضة هناك، يكون الأمر مهيبًا للغاية، ووجودها هنا أمر مميز جدًا».

وأضاف: «اللعب لنادٍ يملك 15 لقبًا في دوري أبطال أوروبا ليس متاحًا للجميع، لذا، أنا فخور جدًا، وسأبذل الآن كل ما لدي من أجل هذا النادي».

والتحق رودري لاعب الوسط، والزميل السابق لسيلفا في مانشستر سيتي، ببرشلونة غريم ريال مدريد الثلاثاء.

وارتبط بطل العالم 2026 مع منتخب إسبانيا بالانتقال إلى ريال، وقال البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الجديد لـ «لوس بلانكوس» إنه تحدث مع رودري في وقت سابق من الصيف.

وقال مورينيو هذا الأسبوع لبرنامج «إل تشيرينجيتو» التلفزيوني الإسباني: «تحدثت معه مرتين، وقدّم له ريال مدريد عرضًا جيدًا جدًا».

وتابع: «كانت لدى رودري شكوك... وشكوك رودري خلقت لدي شكوكًا أيضًا. إنه لاعب استثنائي وكان محترفًا للغاية معنا، وليس لدي أي شيء سلبي أقوله عنه. لكن ريال مدريد نادٍ بمكانة لا يمكنه أن يضم لاعبين يفكرون مرتين بشأن الانضمام إليه».