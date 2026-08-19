كونسا.. خامس صفقات أرسنال

توصّل نادي أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلى اتفاق مع مواطنه أستون فيلا لضم المدافع إزري كونسا إلى صفوفه مقابل ما لا يقل عن 68 مليون دولار، وفقًا لتقارير إعلامية الأربعاء.

وكان الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، يسعى إلى التعاقد مع قلب دفاع منذ نهاية الموسم الماضي، ويبدو أنه بات قريبًا من الحصول على خدمات كونسا بعد التقدم بعرض محسّن.

ومع إتمام الصفقة، سيلحق كونسا بكل من البرازيلي برونو جيمارايش واليوناني خريستوس تزوليس والإكوادوري بييرو هينكابيي والفرنسي إيلان ميلييه حارس المرمى، الذين انتقلوا إلى نادي شمال لندن منذ نهاية الموسم الماضي.

وذكرت التقارير أن النادي اللندني تقدّم بعرض لضم كونسا في وقت سابق من فترة الانتقالات، لكنه قوبل بالرفض، قبل أن يحوّل اهتمامه لفترة وجيزة إلى جاريل كوانساه مدافع باير ليفركوزن الألماني.

وبعد تجديد اهتمامه بكونسا، بات أرسنال على أعتاب إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

ومن المقرر أن يخضع كونسا الذي شارك مع منتخب إنجلترا في كأس العالم الأخيرة، للفحص الطبي قبل إتمام انتقاله.

وشارك كونسا مع فيلا في 48 مباراة ضمن مختلف المسابقات الموسم الماضي، وأسهم باحتلاله المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى إنهاء صيام عن الألقاب دام 30 عامًا، وذلك بعد التتويج بمسابقة «يوروبا ليج».

وسيصبح أحدث نجوم أستون فيلا المغادرين خلال صيف مضطرب بالنسبة لإيمري، وذلك بعد رحيل مورجان روجرز إلى تشيلسي، والبلجيكي يوري تيليمانس إلى مانشستر يونايتد، ولوكا دينيي إلى سان جيرمان.

ويستهل أرسنال حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي على أرضه أمام الصاعد حديثًا كوفنتري الجمعة المقبل.