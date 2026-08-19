فيتنام تلحق بتايلاند إلى نهائي «آسيان»

سجل نجوين شوان سون​، مهاجم المنتخب الفيتنامي الأول لكرة القدم، هدفين بعد مشاركته بديلًا ليقود منتخب بلاده إلى الفوز على ماليزيا 2ـ0 في هانوي، الأربعاء، ليكمل بذلك فوز فريقه 4ـ0 إجمالًا ويضمن تأهله إلى نهائي بطولة دول جنوب شرق آسيا «آسيان».

وعزز شوان سون المولود في البرازيل تقدم فريقه 2ـ0 ‌من مباراة ‌الذهاب في الدقيقة 62 ​بتسديدة ‌من ⁠مسافة ​قريبة بعد ⁠أن أحبط عزري جاني، حارس مرمى ماليزيا، محاولات الفريق المضيف مرارًا.

ثم حسم شوان سون، المعروف أيضًا باسم رافاييلسون، النتيجة بشكل قاطع عند الدقيقة 89 عندما انطلق من الجانب الأيسر ⁠قبل أن يخترق منطقة الجزاء ويسدد ‌كرة أرضية ‌بين ساقي عزري لتسكن ​الزاوية البعيدة للشباك.

وتواجه فيتنام، التي تسعى إلى الفوز بلقبين متتاليين للمرة الأولى، تايلاند الحائزة على اللقب سبع مرات في النهائي الذي يلعب على مباراتين، في إعادة لنهائي البطولة السابقة في ختام نسخة عام 2024.

وتستضيف تايلاند مباراة الذهاب في ​بانكوك السبت المقبل، ​على أن تُلعب مباراة الإياب في هانوي بعدها بأربعة أيام.