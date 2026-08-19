المرة الثانية.. كين يحصل على الحذاء الذهبي

أوضح الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، بعد تسلُّمه الحذاء الذهبي الأوروبي الثاني في مسيرته، الأربعاء في متحف الفريق البافاري بطل ألمانيا، أنه يعتقد أن الحصول على هذا الحذاء له مذاق أفضل حتى من الأول.

وأضاف كين في المنطقة المختلطة: «أعتقد أن الحصول على هذا الحذاء له مذاق أفضل حتى من الأول، بالنظر إلى ما حققناه مع الفريق. التتويج بثلاثة ألقاب، الدوري الألماني وكأس ألمانيا والكأس السوبر الألمانية، يمنح الأمر طابعًا خاصًا للفريق».

وبفضل تسجيله 36 هدفًا في الدوري الألماني الموسم الماضي، تفوّق كين على النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي «27 هدفًا»، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني «25 هدفًا» المُتوّج بالجائزة في الموسم السابق.

وسبق أن أحرز كين أيضًا الحذاء الذهبي في موسمه الأول مع بايرن «2023ـ2024» بفضل تسجيله 36 هدفًا، لكن النادي البافاري أنهاه من دون التتويج بأي لقب.

ولا يتفوّق على كين على صعيد تسجيل الأهداف خلال موسم واحد في تاريخ «بوندسليجا»، سوى البولندي روبرت ليفاندوفسكي «41 هدفًا في 2020ـ2021»، وجيرد مولر «40 هدفًا في 1971ـ1972».

ونال هذان اللاعبان الحذاء الذهبي في مناسبتين لكلّ منهما، في 1970 و1972 بالنسبة إلى «البومبر» مولر، وفي 2021 و2022 بالنسبة إلى ليفاندوفسكي.

وفي عمر الـ 32، عاش «الأمير هاري» أفضل موسم في مسيرته، مسجّلًا 36 هدفًا في «بوندسليجا»، و14 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، و10 أهداف في كأس ألمانيا، بينها ثلاثية في النهائي أمام شتوتجارت، وهدف واحد في الكأس السوبر الألمانية.

كما سجّل قائد منتخب «الأسود الثلاثة» وأفضل هدّاف في تاريخه «85 هدفًا»، 12 هدفًا إضافيًا معه خلال موسم 2025ـ2026، بينها 6 أهداف في كأس العالم في أمريكا الشمالية، فأصبح بذلك أفضل هدّاف إنجليزي في النهائيات المونديالية «14 هدفًا».

وبلغ بذلك مجموع أهدافه 73 هدفًا ضمن كافة المسابقات مع فريقه ومنتخب بلاده في موسم 2025ـ2026، أي أقل بتسعة أهداف فقط من الرقم الذي حققه ليونيل ميسي «82 هدفًا» مع برشلونة والأرجنتين في موسم 2011ـ2012 والذي لا يزال يُمثّل المرجع.

وبعد تتويجه بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا والكأس السوبر الألمانية، وبلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وحلوله ثالثًا في كأس العالم، يُعدّ كين أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية التي ستمنح في لندن أواخر أكتوبر المقبل.