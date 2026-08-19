الخلود يتأهل بأكبر انتصارات الكأس

تأهّل فريق الخلود الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بانتصارٍ ساحق، 5ـ0، على مضيفه جدة، مساء الأربعاء ضمن دور الـ 32، مُعادِلًا أكبر نتائج النسخة الجارية من البطولة.

وحسم الخلود المباراة، التي احتضنها ملعب نادي جدة، من شوطها الأول، بعدما أنهاه متقدمًا بأربعة أهداف على منافسه المنتمي إلى الدرجة الأولى.

وأحرز الإسباني إيكر كورتاخارينا، لاعب الوسط الهجومي، ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 3 و16 و27. وأضاف الجناح الغيني كوبا دا كوستا الهدف الرابع في الدقيقة 40، وأحرز المهاجم البرازيلي جوجا الهدف الخامس في أول دقائق الشوط الثاني.

وانطلقت منافسات كأس الملك الأحد، وشَهِد أول أدوارها انتصار القادسية، الإثنين، 5ـ0 على الطائي من الدرجة الأولى، وهي النتيجة الأكبر حتى الآن، التي عادلها الخلود، وصيف النسخة الماضية.

وتأهل الفريق القصيمي إلى المباراة النهائية إثر الفوز على الاتحاد، في دور الأربعة، وخسِرها من الهلال 1ـ2 في 8 مايو الماضي.