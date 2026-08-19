سان جيرمان يخسر مينديش ثلاث مباريات

عاقبت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم البرتغالي نونو مينديش، مدافع باريس سان جيرمان، بالإيقاف لثلاث مباريات، وذلك عقب طرده في مباراة كأس الأبطال أمام لانس 0ـ1، الأحد الماضي، وفقًا لما أعلنته الرابطة الأربعاء.

وكان الظهير الأيسر الباريسي حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 87 بسبب تدخل عنيف بمرفق اليد على البولندي ميخال سكوراش لاعب لانس.

ويغيب بذلك عن المراحل الثلاث الأولى من الدوري الفرنسي أمام رين وليل وموناكو.

وسيعتمد المدرب الإسباني لبطل فرنسا وأوروبا لويس إنريكي، على الوافد الجديد لوكاس دينيي أو بطل العالم 2018 لوكاس هرنانديز لتعويضه.

من جهته، سيتعيّن على المدافع الشاب للانس كيليان أنتونيو الذي طُرد في الشوط الأول «39» بسبب تدخل خطير على المهاجم الجديد لسان جيرمان ماجنييس أكليوش، تنفيذ عقوبة إيقاف لمباراتين.

ويستضيف لانس على أرضه في المرحلة الأولى أوكسير، قبل حلوله ضيفًا على ستراسبورج في المرحلة الثانية.