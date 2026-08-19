المونديال الإلكتروني يكشف عن تشكيلة قمصان وسترات اللاعبين

كشفت مؤسسة الرياضات الإلكترونية، الأربعاء، عن تشكيلتها من الملابس ومجموعتها الحصرية من سترات اللاعبين المستوحاة من ثقافة مدينة باريس، احتفالاً بالنسخة الدولية الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية في عام 2026 التي تستضيفها العاصمة الفرنسية، وفي خطوةٍ تؤسس للإرث البصري والجمالي لأضخم حدث للرياضات الإلكترونية والألعاب على مستوى العالم.

وتقدم «تشكيلة باريس لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026» للاعبين والمشجعين أزياءً وتصاميم آسرة تعبّر عن الطابع المميز لكل نسخة من البطولة عامًا بعد عام، ما يعكس الدور المتنامي للرياضات الإلكترونية في صياغة توجهات الثقافة المعاصرة.

كما تحتفي هذه الأزياء ببطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تُلعب على مدار سبعة أسابيع حتى 23 أغسطس الجاري بحضور جمهور واسع، ومشاركة أكثر من 2.000 لاعب يمثلون 200 نادٍ من أكثر من 100 دولة.

وتستوحي تشكيلة باريس تصميمها من تقنية «توال دو جوي»، وهو أحد أبرز الفنون الفرنسية التاريخية لتصميم المنسوجات وزخرفتها، لكنها تقدمهُ بعدسةٍ متجددة تعبّر عن الهوية البصرية لمدينة باريس.

كما تقدم مؤسسة الرياضات الإلكترونية تشكيلةً محدودة بلغةٍ تصميمية تعبّر عن التأثير المتزايد للرياضة على عالم الموضة والترفيه.

وقال محمد النمر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: «إن اللحظات الاستثنائية والرموز المميزة هي ما تُخلّد أبرز الأحداث الرياضية في العالم في صفحات التاريخ وفي قلوب المشجعين والجمهور. ولذلك نعمل على تكريس هذه التقاليد في عالم الرياضات الإلكترونية بالتزامن مع الشهرة المتنامية لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ويسرنا إطلاق هذه التشكيلة التي تستلهم تفاصيلها الجمالية من معالم باريس، لكنها في الوقت نفسه تتمحور حول كلّ من لهُ دورٌ في نجاح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ويجتمعون في رحابها كل صيف، من اللاعبين والأندية إلى مجتمعات الرياضات الإلكترونية ومشجعيها كافةً».

ويشكل الإصدار الأحدث من سترة لاعبي كأس العالم للرياضات الإلكترونية تاج التشكيلة الجديدة، وقد تم تصميمه بالتعاون مع علامة الأزياء الرجالية AKOG Hotel الموجودة في برلين، والتي سبق لها التعاون مع نخبة العلامات التجارية مثل أديداس، ومونوكل، وناناميكا.