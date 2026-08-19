88 دقيقة تقود إيجا إلى ربع نهائي سينسيناتي

تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك، حاملة اللقب، إلى الدور ربع النهائي من دورة سينسيناتي للألف نقطة في كرة المضرب، بعدما تغلّبت على الفرنسية ديان باري 6-3 و6-3، الأربعاء، خلال ساعة و28 دقيقة.

وأمام المصنفة 66 عالميًا، فرضت إيجا السابعة عالميًا والخامسة في الدورة، أفضليتها سريعًا في المجموعة الأولى، بعدما كسرت إرسال باري مرتين، في وقت لم تنجح الفرنسية بالرد على إرسال منافستها بالكفاءة عينها.

ولم يختلف السيناريو كثيرًا في المجموعة الثانية، إذ واصلت البولندية المتوجة حديثًا بلقب دورة تورونتو، التقدم حتى أصبحت النتيجة 5ـ2.

لكنها مرت بفترة تراجع قصيرة، إذ خسرت إرسالها في الشوط الثامن، بعدما أهدرت أول كرة لحسم المباراة 5-3.

وفي نهاية تبادل طويل ونادر بين اللاعبتين، نجحت صاحبة الألقاب الستة في الجراند سلام، بإنهاء المواجهة على إرسال ديان في الشوط التاسع الذي سنحت أمامها ثلاث فرص إضافية لحسم المباراة.

وقالت إيجا عقب المباراة: «قدمت أداءً ثابتًا، لكنني اضطررت لبذل الكثير من الطاقة».

وستواجه البولندية في الدور ربع النهائي الفائزة بين الكازاخستانية إيلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.