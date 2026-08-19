جدة يمنح كورتاخارينا أول «هاتريك»

أحرز الإسباني إيكر كورتاخارينا، لاعب وسط فريق الخلود الأول لكرة القدم، أول «هاتريك» في مسيرته الأربعاء أمام جدة، ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأدّى كورتاخارينا دور البطولة في المواجهة بين الخلود ومضيفه جدة، محرزًا ثلاثة أهداف خلال شوطها الأول، مما أسهم في فوز فريقه 5ـ0 والتأهل دون عناء إلى ثُمن النهائي.

وهزّ الإسباني شباك الفريق المضيف مبكرًا في الدقيقة 3، وأضاف هدفًا في الدقيقة 16، وآخر في الدقيقة 27. ومنحه موقع «سوفا سكور» الإلكتروني الكروي العالمي تقييم 10 من 10 على أدائه خلال المباراة.

ووفق بيانات موقع «ترانسفير ماركت»، لم يسبق للاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، إحراز ثلاثة أهداف في مباراة واحدة منذ انتهائه من مرحلة تمثيل فرق الفئات السنيّة. وباتت ثلاثيته على ملعب نادي جدة أول «هاتريك» خلال النسخة الجارية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانضم كورتاخارينا إلى الخلود مطلع العام الجاري، قادمًا من فريق هويسكا في بلاده.

منذ ذلك الحين، ارتدى قميص الفريق القصيمي في 20 مباراة، محرزًا 4 أهداف وصانعًا هدفًا.