أخضر اليد يدشن آسيوية الناشئين بمواجهة العنابي

يفتتح المنتخب السعودي لكرة اليد للناشئين، الخميس، مشواره في البطولة الآسيوية تحت 18 عامًا، التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من 20 حتى 31 أغسطس الجاري، بمواجهة نظيره القطري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويستكمل الأخضر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة إيران الجمعة 21 أغسطس، ثم سوريا الأحد المقبل، فيما يختتم الدور التمهيدي أمام الكويت الأربعاء 26 أغسطس.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق بداية إيجابية والفوز على المنتخب القطري، في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما منتخبات الكويت وسوريا وإيران، سعيًا لاستكمال مشواره في دور المجموعات والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي، والتقدم في البطولة وصولًا إلى اللقب، والمنافسة على التأهل إلى بطولة العالم للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب، بعد مشاركاته في نسخ 2019 و2023 و2025.

وأكمل المنتخب تحضيراته للبطولة من خلال برنامج إعدادي تضمن معسكرًا خارجيًا في سلوفينيا استمر لمدة 21 يومًا، خاض خلاله عددًا من المباريات التجريبية، إلى جانب تجمعات ومعسكرات داخلية، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية والوصول إلى أفضل مستويات الاستعداد قبل خوض المنافسات القارية.