الشمري: جدة يعاني النقص.. وبدأنا الموسم دون معسكر

اشتكى الكويتي ماهر الشمري، مدرب فريق جدة الأول لكرة القدم، من النقص العددي، خلال مؤتمر صحافيّ بعد الخسارة من الخلود، مساء الأربعاء ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وصرّح الشمري: «فريقنا يمر بظروف صعبة تتعلق بقيد اللاعبين، مما أحدث نقصًا عدديًا، لدرجة أن ذخيرتي، في التدريب الأخير قبل مباراة اليوم، كانت عبارة عن 13 لاعبًا فقط، مما أربك حساباتي».

وأضاف المدرب الكويتي: «بدأنا الموسم دون معسكر خارجي أو داخلي بسبب الأزمة التي تمر بها إدارة النادي، والتي لم تدّخر جهدًا لتذليل ما تستطيع من صِعاب».

واكتسح الخلود مضيفه، المشارك في دوري الدرجة الأولى، بخمسة أهداف دون رد، منها أربعة خلال الشوط الأول، ليتأهل دون عناء إلى دور الـ 16 من البطولة.

وأعلن الشمري تحمله مسؤولية الخسارة، واستدرك: «لكن في الوقت نفسه ينقصني ثلاثة محترفين أجانب ولاعبين محليين آمل أن تنتهي مشكلاتهم الإدارية»، مُقرًّا بأن الفريق المنتمي إلى دوري روشن السعودي استحق الفوز وكان الأجهز فنيًا وبدنيًا.