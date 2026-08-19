باكينجهام: هزمنا الإرهاق.. وهدفي تطوير شباب الخلود

عدّد الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، المكاسب من الفوز 5-0 على جدة، مساء الأربعاء ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، صرّح الإنجليزي: "هذا الفوز له فوائد عديدة، منها إحراز كورتاخارينا ثلاثة أهداف واستعادة جوجا مستواه بعد الإصابة، وقد أظهرنا تفوقًا كبيرًا، خاصةً في الشوط الأول، وأنا راضٍ عن أداء اللاعبين".

وانتهى الشوط الأول بتقدّم الخلود 4-0 على صاحب الأرض، في ملعب نادي جدة.

وقال باكينجهام: "رغم الإرهاق الكبير الذي عانينا منه بسبب السفر مرتين إلى جدة خلال فترة قصيرة، إلا أن الفريق سيطر على مجريات اللقاء بشكل رائع".

وأوضح: "هدفنا هذا الموسم بسيط، وهو تطوير أداء اللاعبين صغار السن، أمثال حامد الشنقيطي ومنصور كمارا وجوجا وعبد العزيز العليوة وعدي حسين".

وافتتح الفريق القصيمي الموسم بالتعادل 1-1 مع الاتحاد، السبت في جدة، ضمن أولى جولات دوري روشن السعودي.