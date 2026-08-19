الزياني: الاتفاق يحتاج إلى عملية جراحية

وجّه خليل الزياني، المدرب التاريخي لفريق الاتفاق الأول لكرة القدم انتقادات حادة حيال ما يمر به «النواخذة»، مؤكدًا أن الوضع الحالي يحتاج إلى تدخل عاجل قبل فوات الأوان.

وقال لـ«الرياضية» الزياني: «الاتفاق اليوم يحتاج إلى عملية جراحية، وما يحدث للفريق جعلني أعتزل متابعة الكرة السعودية، أنا اتفاقي منذ 62 عامًا، ومن المؤلم أن أرى النادي يصل إلى هذا الوضع».

وأضاف: «لماذا يتم تجاهل الاتفاق؟ نحن نتحدث عن أحد أكبر أندية السعودية، نادٍ صاحب تاريخ وإنجازات كبيرة، ويملك شعبية جارفة في المنطقة الشرقية، ولا يمكن أن يكون هذا واقعه».

وتابع الزياني: «الجماهير الاتفاقية لا تستحق ما يحدث لها، صبرت كثيرًا ووقفت خلف ناديها، ومن حقها أن تشاهد فريقًا يليق باسم الاتفاق وتاريخه».

واختتم خليل الزياني حديثه قائلًا: «أتمنى من المسؤولين التدخل وإنقاذ الاتفاق قبل فوات الأوان، فالنادي يستحق وضعًا أفضل بكثير مما يعيشه اليوم».