العلا يذكر الفتح بجراح الجبلين

جدد فريق العلا لكرة القدم الذكريات المريرة لنظيره الفتح بعدما أصبح ثاني منافس ناشط في دوري الدرجة الأولى يقصيه من دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتفوق العلا على الفتح المنتمي لدوري روشن السعودي بنتيجة 3ـ0، مكررًا ما فعله الجبلين «درجة الأولى» في نسخة البطولة الموسم قبل الماضي عندما فاز على الفتح 2ـ0 في الدور ذاته.

ولم يترك العلا المكنى بـ«النمور العربية» الفرصة للفتح في التقاط الأنفاس وباغته بهدف سريع عن طريق الهندوراسي روميل كيوتو بعد مرور 4 دقائق من بداية المباراة التي جرت على ملعب الأمير ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، قبل أن يضاعف النتيجة بهدف الثاني عبر الفرنسي يوان باربيت في الدقيقة 23، ومن ثم يصادق على خروج «النموذجي» من البطولة بهدف ثالث أحرزه الهولندي سيلا سو من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

وينتظر العلا ما ستسفر عنه القرعة التي تسحب الخميس للتعرف على هوية منافسه في الدور ثمن النهائي.

وإضافة إلى العلا، بلغ دور الـ16 كل من: الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد، القادسية، الحزم، العروبة، الوحدة، الرياض، الفيحاء، الأخدود، الجبلين، نيوم، ضمك، والخلود.