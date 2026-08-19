ثمن نهائي كأس الملك.. خماسي الأولى يزاحمون أندية «روشن»

أكمل فريق العلا الأول لكرة القدم عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين بعد فوزه على ضيفه الفتح 3-0، الأربعاء على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.

وبات العلا خامس فريق ناشط في دوري الدرجة الأولى يقصي منافسًا من دوري روشن السعودي في النسخة الجارية لأغلى البطولات بعد كل من العروبة والوحدة والأخدود والجبلين الذين أطاحوا بأبها والشباب والخليج والاتفاق تواليًا من البطولة.

في المقابل، حجز 11 فريقًا من دوري روشن مقاعدهم في دور الـ16 من البطولة، وهي: الهلال «حامل اللقب»، النصر، النصر، الأهلي، الاتحاد، القادسية، الحزم، العروبة، الوحدة، الرياض، الفيحاء، الأخدود، الجبلين، نيوم، ضمك، والخلود.

وستكون قرعة دور الـ16 مفتوحة لجميع الفرق المتأهلة ولن تكون موجهة أو محددة بمستويات وفق المادة «3/6» من اللائحة التنظيمية للمسابقة حسبما كشفته «الرياضية» نقلًا عن مصدر خاص، الأحد الماضي.