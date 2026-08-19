الخلود يكتسح

عبَر فريق الخلود الأول لكرة القدم دون عناء إلى دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما اكتسح مضيفه جدة 5ـ0 مساء الأربعاء في آخر أيام دور الـ 32، أول أدوار البطولة. (المركز الإعلامي ـ الخلود)