سيريسو: بإمكان ألفاريز مصالحة أتلتيكو

أوضح إنريكي سيريسو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، أن المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز الراغب في الرحيل عن الفريق، بإمكانه استعادة ودّ الجماهير في مباراتين فقط.

وصرّح الدولي الأرجنتيني الصيف الجاري بأن من الأفضل السماح له بالمغادرة، في ظل تقدُّم كل من برشلونة وريال مدريد بعروض للتعاقد معه، إلا أن أتلتيكو رفضها.

ولم يستدعِ المدرب الأرجنتيني لـ«روخي بلانكوس» دييجو سيميوني، مواطنه للمشاركة في المباراة الافتتاحية للفريق ضمن «لا ليجا» الأربعاء أمام ملقة الصاعد حديثًا، وذلك بسبب استكماله برنامج استعادة الجاهزية البدنية بعد الإجازة التي أعقبت كأس العالم.

وقال سيريسو للصحافيين: «لا أعرف إن كان سيعتذر أم لا، لكن خوليان شخص رائع، وأنا متأكد تمامًا من أنه سيكسب الجماهير في غضون مباراتين».

وأضاف سيريسو قبل أول مباراة للفريق الموسم الجاري: «قلت إنه لن يُباع، فهو لاعبنا وجزء مهم من فريقنا».

وتابع: «نحن سعداء بوجوده معنا ونعتقد أنه سيقدم موسمًا رائعًا».

وكان برشلونة يأمل في تعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس بالتعاقد مع ألفاريز.

وانتقدت جماهير أتلتيكو المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان عندما انتقل إلى برشلونة عام 2019، قبل عودته إلى العاصمة الإسبانية عام 2021.

لكن أداء جريزمان مكّنه من كسب ودّ الجماهير تدريجيًا، وأصبح لاحقًا الهداف التاريخي للفريق المدريدي، قبل رحيله إلى أورلاندو سيتي الأميركي في نهاية الموسم الماضي.