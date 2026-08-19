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العقد يكتمل

2026.08.19 | 11:39 pm
اكتمل عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوز العلا على الفتح 3ـ0، الأربعاء في ختام منافسات دور الـ32 تصوير: عدنان مهدلي
العقد يكتمل

العقد يكتمل

العقد يكتمل

العقد يكتمل

العقد يكتمل