أمام الرياض.. الشكوك تحاصر الدون

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، الأربعاء، برنامجه التأهيلي، دون المشاركة في التدريبات الجماعية، تمهيدًا لعودته بعد الإصابة التي تعرَّض لها في عضلة الحوض، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن رونالدو شعر بآلام الإصابة خلال مشاركته في حصة تدريبية جماعية الأسبوع الماضي، فيما لم يعانِ منها، الأربعاء، لكنه اكتفى بأداء برنامجه التأهيلي، إلى جانب تدريبات لياقية خاصة، ضمن خطة تجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق.

وبيَّنت المصادر أن الجهاز الطبي سيقيِّم حالة النجم البرتغالي خلال تدريبات الخميس، وعلى ضوء نتائج الاختبارات الطبية والبدنية سيتحدَّد موقفه النهائي من دخول قائمة المباراة المقبلة.

وغاب رونالدو عن أول مواجهتين للنصر خلال الموسم الجاري، أمام الفتح في دوري روشن السعودي، والدرعية ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.