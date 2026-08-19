برشلونة يكسب الأهلي بثنائية حمزة ورافينيا

فاز فريق برشلونة الأول لكرة القدم على الأهلي المصري 2-1 ليحصد كأس جوان جامبر.، وتعد المرة الرابعة التي يفوز فيها الفريق الكاتالوني على صاحب الأرقام القياسية في الفوز ببطولة الدوري المصري وأبطال إفريقيا.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يتواجه فيها الفريقان وجميعها انتهت لصالح برشلونة بالفوز بسداسية نظيفة عام 1961، ورباعية نظيفة عام 2007 وأربعة أهداف مقابل هدف 2009.

وافتتح المصري حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي السابق، أهداف برشلونة بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من أليخاندرو ‌بالدي سكنت شباك ‌مصطفى شوبير حارس ​الأهلي.

وضاعف ‌برشلونة ⁠النتيجة ​في الدقيقة ⁠الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء حصل عليها القائد رافينيا إثر عرقلة من هادي رياض وسجلها بنفسه.

وقلص الأهلي الفارق في الدقيقة 51 من وضع إنفراد عبر أحمد ⁠سيد "زيزو" إثر هجمة مرتدة ‌وتمريرة من ‌البديل منصف بقرار.

وتصدى محمد ​الشناوي حارس الأهلي ‌البديل لركلة جزاء في الدقيقة الأولى ‌من الوقت المحتسب بدل الضائع نفذها الوافد الإنجليزي الجديد أنتوني جوردون.

وشهدت الدقيقة الخامسة أول فرصة لبرشلونة بتسديدة من يسار منطقة ‌الجزاء عن طريق عبد الكريم لكنها مرت بعيده عن ⁠المرمى.

وأنقذ ⁠عمرو الجزار مدافع الأهلي فرصة خطيرة لبرشلونة في الدقيقة 18 من تسديدة لرافينيا أبعدها الجزار بضربة رأس.

وأهدر برشلونة فرصة خطيرة في الدقيقة 36 ليطلق فيرمين لوبيز تسديدة قوية أنقذها شوبير ببراعة.

وألغى الحكم هدفا لبرشلونة في الدقيقة 65 أحرزه جوردون وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو، ​فيما تصدى ​بعدها الشناوي لتسديدة قوية من الدولي الإنجليزي.

ويستعد برشلونة لأولى مبارياته في الدوري الإسباني ضد إلتشي، الأحد المقبل، فيما ينطلق الدوري المصري الجمعة المقبل.