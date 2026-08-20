يضم 110 وحدات فندقية.. افتتاح منتجع روزوود أمالا

أعلنت «البحر الأحمر الدولية» الشركة المطوّرة لأكثر الوجهات السياحية المتجددة طموحًا في العالم، افتتاح منتجع «روزوود أمالا» الفاخر في منطقة «تربل باي» على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر، ويمثل هذا الافتتاح محطة جديدة في استراتيجية الشركة الرامية إلى ترسيخ مكانة وجهة «أمالا» بوصفها الوجهة الرائدة للاستشفاء في السعودية.

و قال جون باجانو الرئيس التنفيذي لمجموعة «البحر الأحمر الدولية»: «يعزز منتجع روزوود أمالا مكانة الوجهة بوصفها إحدى أبرز وجهات الاستشفاء على مستوى العالم، من خلال الجمع بين نهج روزوود المتميز في الضيافة الفاخرة وتجارب الاستشفاء المصممة وفق احتياجات كل ضيف، وبالتعاون مع مجموعتنا المتنامية من مشغّلي مرافق الاستشفاء وشركائنا في قطاع الضيافة، يوسّع المنتجع نطاق التجارب المتاحة للضيوف الباحثين عن إقامات تجديدية هادفة وغامرة على امتداد ساحل البحر الأحمر».

وصُمم المنتجع منخفض الكثافة بإشراف مكتب «أنطونيو تشيتيريو باتريشيا فيل» (ACPV)، مستلهمًا ملامحه من الجمال الطبيعي للبحر الأحمر وجبال منطقة تبوك، لينسجم برفق مع الطبيعة المحيطة، ويجمع بين العمارة العربية المعاصرة وتجارب الاستشفاء التجديدي المستندة إلى الطبيعة والثقافة والارتباط الوثيق بالمكان.

ويمتد المنتجع على مساحة تقارب 400,000 متر مربع، ويضم 110 وحدات فندقية موزعة في مجموعات متناغمة تحتضنها واحات خضراء، وتشمل الوحدات المستقلة والأجنحة والفلل مسابح خاصة، تكمّلها مسابح مشتركة عدة داخل المنتجع، ومساحات معيشة داخلية وخارجية توفر أجواء من الخصوصية والسكينة، ومن أبرز معالم المنتجع مسبحان صخريان منحوتان بيد الطبيعة على ساحل البحر الأحمر.

ويضم تجربة الاستشفاء على مساحة 2,100 متر مربع، تشمل ست غرف للعلاج وجناحًا مزدوجًا، إضافة إلى مرافق مائية منفصلة تشمل غرف الساونا والبخار، كما يضم مركزين للياقة البدنية مجهزين بأحدث أجهزة «تكنوغيم آرتيس»، إلى جانب استوديوهات للأنشطة الحركية.

وعلى صعيد تجارب تناول الطعام، يوفر المنتجع 8 تجارب متنوعة تلبي مختلف الأذواق؛ من المأكولات المتوسطية في أجواء غير رسمية، ومفاهيم المشويات العصرية، إلى صالات وجلسات الاسترخاء ذات الإطلالات البانورامية التي تقدّم مشروبات منعشة ومأكولات خفيفة على مدار اليوم.

ويلبي المنتجع احتياجات العائلات من خلال نادي الأطفال «روزوود إكسبلوررز»، إلى جانب مجموعة من المرافق الترفيهية المخصصة للأطفال.

وتضم «مساكن روزوود أمالا»، المكمّلة للمنتجع، مجموعة حصرية من 26 مسكنًا تحمل علامة «روزوود»، تتنوع بين فلل من ثلاث إلى خمس غرف نوم، حملت تصاميمها الداخلية توقيع المصمم تريستان أوير.

وعلى غرار سائر مرافق وجهة «أمالا»، يعتمد منتجع «روزوود أمالا» اعتمادًا كاملًا على الطاقة الشمسية لتلبية احتياجاته، فيما تستهدف الوجهة تحقيق أثر بيئي إيجابي صافٍ بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2040.

ويُعد «روزوود أمالا» ثالث المنتجعات التي تفتح أبوابها في منطقة «تربل باي» بوجهة «أمالا»، في خطوة تعكس التقدم المطرد في التنفيذ المرحلي للوجهة، وخلال الأشهر المقبلة، تنضم خمسة منتجعات إضافية إلى محفظة متنامية من العلامات الفندقية العالمية الرائدة، إلى جانب مساكن تحمل علامات عالمية، ومرافق استشفاء متكاملة، و«نادي يخوت أمالا»، ووجهات تسوق منتقاة بعناية، و«كوراليوم ـ مركز الحياة البحرية»، وباقة من وجهات الطعام المتميزة.