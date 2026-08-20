في يوم التصوير العالمي.. توثيق المناطق الأثرية

وجد المصورون في مناطق الباحة ونجران والعلا فضاءً غنيًا لتوثيق الطبيعة والتاريخ، بفضل ما تتميز به المناطق من تنوع جغرافي، وغطاء نباتي كثيف، وقرى تراثية، وتشكيلات معمارية تختزل تفاصيل المكان وذاكرته، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير الذي يوافق الـ19 من أغسطس من كل عام.

وتتنوع المشاهد التي تستقطب عدسات المصورين بين المرتفعات مرورًا بالغابات والجبال والأودية والمدرجات الزراعية، والأماكن الأثرية والتراثية إلى جانب مشاهد الضباب والأمطار التي تضفي على المنطقة أبعادًا بصرية متجددة طوال فصول العام.

كما تحضر المواقع والقرى التراثية كأبرز موضوعات التصوير؛ لما تتميز به من منازل حجرية وحصون قديمة ونقوش وزخارف معمارية تحكي جوانب من التاريخ وأنماط الحياة التي عرفها سكانها.

وتمنح التحولات اليومية للضوء، من ساعات الصباح الأولى حتى الغروب، المصورين فرصًا متنوعة لتوثيق المشاهد الطبيعية والعمرانية، وإبراز تفاصيلها من زوايا فنية تعكس جمال المكان وخصوصيته.

وقد أسهم انتشار تقنيات التصوير الحديثة والهواتف الذكية في اتساع دائرة المهتمين بهذا الفن، وظهور تجارب شبابية توظف الصورة في التعريف بالمقومات الطبيعية والتراثية والسياحية، وتوثيق المناسبات والحياة اليومية والعادات الاجتماعية.

ويجسد اليوم العالمي للتصوير أهمية الصورة بوصفها سجلًا بصريًا يحفظ ذاكرة المجتمعات، وأداةً للتعريف بالمكان ونقل تفاصيله، فيما تواصل عدسات مبدعي الباحة تقديم مشاهد توثق تنوع المنطقة وثراءها الطبيعي والتاريخي.