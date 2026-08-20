الشباب يستعيد الأسمري وباري.. وبودينس يقترب

شهدت تدريبات فريق الشباب الأول لكرة القدم تطورات إيجابية على صعيد جاهزية عدد من لاعبيه، بعد عودة بعض العناصر المصابة واقتراب أخرى من استكمال برامجها التأهيلية.

وشارك البرتغالي دانيال بودينس في الجزء الأول من المران، الأربعاء ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة الكاملة في التدريبات الجماعية حسبما كشف عنه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس».

كما عاد علي الأسمري، لاعب الوسط، إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته خلال الفترة الماضية، ليصبح ضمن خيارات الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.

وفي الجانب الدفاعي، شهدت التدريبات عودة المدافع السنغالي مامادو باري إلى المشاركة الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيرًا.

وتمنح عودة الثلاثي الجهاز الفني خيارات إضافية، في ظل استعداد الشباب للاستحقاقات المقبلة وسعيه للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.

ويستعد «الليوث» لمواجهة الخليج، السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن ثاني جولات دوري روشن السعودي.

وافتتح الفريق الشبابي مشوار الدوري بخسارة أمام القادسية 1-3، قبل أن يودع من دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين إثر خسارته من الوحدة 2-3.