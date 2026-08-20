أتلتيكو ينطلق بثنائية ملقة

استهل فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني بالفوز على نظيره ملقة 2ـ0، الصاعد حديثًا، المقرر لها الأربعاء، في مباراة احتضنها ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو.

وسجل ثنائية الفريق العاصمي في الشوط الثاني كانج إن لي عند الدقيقة 70 وأليخاندرو باينا 85، ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده.

ودخل أتلتيكو مدريد الموسم الجديد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، الذي استمر في منصبه على الرغم من التكهنات التي أحاطت بمستقبله خلال المواسم الثلاثة الماضية.

على الجانب الآخر، لم يقدم يظهر ملقة العائد إلى الدوري الإسباني بعد رحلة شاقة استمرت لأعوام، بعدما كان الفريق قريبًا من الاختفاء عن المشهد الاحترافي عقب هبوطه من الليجا في موسم 2017-2018، بمستوى مقنع.

وعانى النادي الأندلسي خلال الأعوام الماضية بين صراعات الهبوط في دوري الدرجة الثانية والهبوط إلى الدرجات الأدنى، قبل أن يستعيد توازنه تدريجيًا.