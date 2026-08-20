أوجومايكي تعتزل السلة نهاية الموسم

أعلنت ننيكا أوجومايكي، التي شاركت 11 مرة في مباراة كل النجمات بدوري كرة السلة ​الأمريكي للسيدات ورئيسة رابطة اللاعبات، الأربعاء أنها ستعتزل اللعب في نهاية الموسم الجاري، لتختتم بذلك مسيرتها التي استمرت 15 موسمًا.

وكشفت أوجومايكي صاحبة الـ36 عامًا، والتي تلعب ضمن صفوف فريق لوس أنجليس سباركس، عن قرارها خلال مقابلة مع منصة «بوردروم توكس».

وقالت أوجومايكي: «أشعر ‌برضا تام ‌عن الأعوام الـ15 ‌التي تمكنت ⁠خلالها ​من اللعب ⁠والمنافسة على هذا المستوى الرفيع. وعلى الرغم أنني لم أكن أعرف أي نوع من اللاعبات يمكن أن أكون في هذا الدوري، لم أعتقد أبدًا أنني سألعب كل هذه المدة».

وكانت أوجومايكي في المركز الأول ⁠في عملية اختيار اللاعبين الجدد بفريق ‌سباركس عام 2012، ‌وساعدت في قيادة الفريق ​للفوز باللقب في عام ‌2016، وحصلت على جائزة أفضل لاعبة ‌في الدوري في العام ذاته.

وأمضت أول 12 موسمًا من مسيرتها مع فريق سباركس، وقضت فترة تمتد لعامين مع فريق سياتل ستورم ‌قبل أن تعود إلى لوس أنجليس لتختتم مسيرتها.

وقالت أوجومايكي: «الأمر يتعلق قليلًا ⁠بحالتي ⁠البدنية. ما زلت أشعر أنني في حالة جيدة جدًا، لكنني أشعر أيضًا بالراحة من تخفيف وتيرة اللعب.

«أشعر بالرضا فحسب. أشعر برضا كبير عن المرحلة التي وصلت إليها مسيرتي، بعد 15 عامًا من الخبرة. أشعر برضا كبير عما تمكنا من تحقيقه مع بداية الموسم الجاري، وعن الوضع الذي نراه في الدوري اليوم»‬.

ويبلغ ​متوسط نقاط أوجومايكي ​16.9 نقطة و8.7 استحواذ على الكرة في المباراة الواحدة الموسم الجاري.