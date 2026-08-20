«فورمولا 1».. فيرستابن يستمر مع ريد بُل

وقّع الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات في «فورمولا 1»، عقدًا جديدًا مع فريق ريد بُل، يمتد حتى نهاية 2030، وفق ما أعلنه الفريق النمساوي، الخميس، منهيًا التوقعات بشأن مستقبله في البطولة.

وأصدر فريق ريد بُل بيانًا صحافيًا عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، جاء فيه : «أربعة أعوام إضافية بأقصى اندفاع، يسعدنا إعلان تمديد عقد ماكس مع الفريق حتى نهاية 2030، هذا الالتزام يتجاوز مجرد مواصلة شراكة استثنائية، إنه تعبير قوي عن الثقة والطموح المتبادلين، وقرار مشترك لرسم معالم المستقبل معًا».

وجاء هذا الإعلان فيما كانت الاستعدادات على قدم وساق لسباق جائزة هولندا الكبرى في زاندفورت، وهو خبر سيسعد آلاف مشجعي ابن البلد الذين يكسون المدرجات باللون البرتقالي.

ويُعدّ فيرستابن أحد أبرز سائقي «فورمولا 1» في التاريخ، بعدما فرض هيمنته على البطولة بإحرازه أربعة ألقاب عالم متتالية منذ 2021، لكن النتائج كانت أكثر صعوبة هذا الموسم، إذ فشل السائق البالغ 28 عامًا في تحقيق أيّ فوز خلال النصف الأول من العام، ويحتل حاليًا المركز السادس في ترتيب بطولة السائقين.

وأدى تراجع تنافسية سيارة ريد بُل هذا الموسم إلى توقعات واسعة بإمكانية انتقال السائق الهولندي إلى فريق آخر، أو حتى مغادرة «فورمولا 1» نهائيًا، لكن فيرستابن أكد على أنه متحمس لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات، قائلًا في تصريح سابق :«لدينا أفضل الأشخاص، وأنا متحمس لمواصلة العمل مع الجميع من أجل العودة إلى القمة مجددًا».

وفاز فيرستابن بالنسخ الثلاث الأولى لجائزة هولندا الكبرى في زاندفورت، منذ عودة السباق إلى روزنامة البطولة 2021، إلا أنه وجد نفسه في الموسمين الأخيرين يلاحق سائقي ماكلارين على أرضه، بعدما انتصر البريطاني لاندو نوريس، والأسترالي أوسكار بياستري، بالسباقين الأخيرين.

يُذكر أن منظمي سباق جائزة هولندا الكُبرى، قرروا عدم الاستمرار في الاستضافة.