الفيحاء يتحدى الهلال.. والقادسية يهدد الاتحاد

تنطلق الجولة الثانية من الموسم الجديد في دوري روشن السعودي، الخميس، حين يحل فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضيفًا على الفيحاء، وعينه على تحقيق الفوز الثاني تواليًا بعد انتصاره 4ـ2 على الفيصلي في الجولة الافتتاحية.

ويعول الهلال بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي على قوة خط ‌هجومه بوجود ‌المخضرم كريم بنزيما، ​والهولندي ‌كريسينسيو ⁠سمرفيل، ​لمواصلة انطلاقته القوية، فيما أكد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء جاهزية لاعبيه لمواجهة الأزرق، الخميس.

وقال كاريلي في المؤتمر الصحافي، الأربعاء: «ندرك قوة المنافس وما يملكه من إمكانات وعناصر مميزة، ولكننا سندخل اللقاء بطموح تقديم مستوى جيد وتحقيق نتيجة إيجابية».

ويسعى النصر حامل اللقب إلى مواصلة انطلاقته المثالية عندما يحل ضيفًا على الرياض في ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الملز، الجمعة.

وكان الأصفر العاصمي انتصر في مستهل مشوار المدرب أنجي بوستيكوجلو، بالفوز 3ـ0 على الفتح ليتصدر الترتيب، على الرغم من غياب القائد كريستيانو رونالدو.

ولم يشارك رونالدو في افتتاحية الدوري بسبب عودته المتأخرة من الإجازة ⁠الاستثنائية التي حصل عليها بعد مشاركة ‌البرتغال في كأس العالم.

وسيحاول النصر تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في ‌صدارة الترتيب للجولة الـ 15 تواليًا في الدوري.

وتتجه الأنظار إلى ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، حين يحاول القادسية استثمار فوزه القوي في الجولة الافتتاحية 3ـ1 على الشباب، وتحقيق الفوز أمام الاتحاد بعد تعثره في افتتاح الموسم بالتعادل مع الخلود.

وفي اليوم نفسه، يلعب ⁠الحزم مع الدرعية الصاعد حديثًا، وسيحل نيوم ضيفًا على الفيصلي.

وتختتم الجولة بإجراء أربع مباريات، السبت، أبرزها مواجهة الأهلي أمام ضيفه أبها، في لقاء سيحاول فيه بطل دوري أبطال آسيا للنخبة تحقيق انتصاره الثاني في الدوري.

ومع تألق الوجه الجديد إدوارد سبيرتسيان بتسجيله هدف الانتصار في الفوز 1ـ0 على الدرعية وقيادة الفريق للتقدم في كأس الملك، يحاول الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي الجديد، إيجاد المزيد من ​الحلول لمساعدة هجوم الفريق.

وإلى ​جانب لقاء الأهلي وأبها، سيحل الاتفاق ضيفًا على الفتح، ويلعب الخلود ضد التعاون، والخليج مع الشباب.