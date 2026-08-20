الدوري المصري.. صراع ثلاثي وغياب تاريخي

تعود عجلة الدوري المصري لكرة القدم للدوران، الجمعة، مع انطلاق موسم 2026ـ2027، وسط تباين في طموحات ثلاثي المقدمة، الزمالك، بيراميدز، والأهلي، في ظل غياب تاريخي للإسماعيلي.

ويضم الموسم الجديد 20 فريقًا على أن يستمر نظامه على مرحلتين مثلمًا كان الحال في الموسمين السابقين، ويُلعب الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، يخوض فيه كل فريق 19 مباراة، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، الأولى للمنافسة على اللقب، وتضم 6 أندية، فيما تلعب بقية الأندية الـ14 في مجموعة تفادي الهبوط، والذي يشمل 4 أندية إلى دوري القسم الثاني.

ويستمر هذا النظام في موسم 2027ـ2028، أيضًا حتى تعود المسابقة لشكلها الطبيعي، دوري من مرحلتين بمشاركة 18 فريقًا بدءًا من موسم 2028ـ2029.

وقال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة :«كان هناك اقتراح بخوض الدوري هذا الموسم بشكل طبيعي، لكن بمراجعة ارتباطات الأندية قاريًا وخوض منتخب مصر لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، مع ضرورة نهاية الموسم في مايو قبل انطلاق كأس الأمم ذاتها، قررنا استمرار نظام المرحلتين حتى عودة الدوري بمشاركة 18 ناديًا فقط بعد موسمين».

وأضاف دياب: «قمنا برفع مكافأة البطل عشرة أضعاف لتصبح 50 مليون جنيه مصري «نحو 100 ألف دولار» بدلًا من 5 ملايين في الموسم الماضي، قمنا كذلك برفع قيمة عقود البث التلفزيوني بنسبة 300% وهذه الخطوات تأتي ضمن تطوير المسابقة، ورفع العوائد المالية لكل الأندية المشاركة فيها».

ويدخل فريق الزمالك، حامل اللقب الموسم الماضي، في وضعية لا يحسد عليها، على الرغم من حسم الفريق الأبيض للقب عكس الكثير من التوقعات، فإن الصيف كان ساخنًا في القلعة البيضاء بعدما تعرض النادي لإيقاف قيد تأديبي من الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، بسبب كثرة الغرامات الموقعة عليه تجاه لاعبيه ومدربيه السابقين.

ورحل جون إدوارد، المدير الرياضي في الزمالك، بسبب خلافات مع مجلس الإدارة، فيما استمر معتمد جمال مدربًا للفريق الأول.

وبعد تأخر انطلاق فترة الإعداد بسبب الأزمات الإدارية، لم يتمكن الزمالك من ضم أيّ لاعب جديد، بسبب إيقاف القيد، فيما رحل عن صفوفه حسام عبد المجيد الذي انضم إلى لودوجوريتس البلغاري، والتونسي سيف الدين الجزيري، والكيني بارون أوتشينج، إضافة إلى أحمد حمدي، وأنس وائل، وسيف جعفر.

ويسعى بيراميدز، الوصيف، في المواسم الأربعة الماضية، لتحقيق حلمه بالتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، واستعان الفريق السماوي بالمدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، خلفًا للكرواتي كرونوسلاف يوريتشيتش، الذي رحل بعد 4 مواسم.

وخاض بيراميدز فترة إعداد في تركيا شملت عدة مباريات تجريبية، وضم الجزائري نذير بن بوعلي من جيبور المجري، وإياد العسقلاني من روستوف الروسي، وأحمد عبد القادر من الكرمة العراقي، وخالد عوض من طلائع الجيش، فيما رحل عن صفوفه الكونغولي فيستون ماييلي، ومروان حمدي، وعلي جبر وطارق علاء، بجانب اعتزال شريف إكرامي، حارس المرمى.

أما في الأهلي، الذي حل ثالثًا في الموسم الماضي، بدأت إدارة النادي ثورة إدارية وفنية، حيث عُيّن وائل جمعة، نجم الفريق السابق، مديرًا للكرة، وتمت الاستعانة بالمغربي الحسين عموتة، مدربًا خلفًا للدنماركي يس توروب.

وتعاقد الفريق الأحمر مع 7 لاعبين هم الجزائري منصف بقرار من دينامو زغرب الكرواتي، والمغربي سفيان بنجديدة من المغرب الفاسي، وعلي محمود وأقطاي عبد الله، ثنائي إنبي، وتوفيق محمود، لاعب بتروجيت، ومحمود صلاح، جناح غزل المحلة، وعودة أكرم توفيق، لاعبه السابق من الشمال القطري.

في المقابل رحل عن الأهلي كل من محمود حسن «تريزيجيه»، والمالي أليو ديانج، والتونسي محمد علي بن رمضان، ومحمد شريف، وعمر كمال عبد الواحد، ومحمد شكري، ومصطفى العش.

وخاص الأهلي معسكرًا تدريبيًا في إسبانيا اختتمه بمواجهة مع برشلونة الإسباني، انتهت بخسارته 1ـ2 في ملعب «كامب نو» في كأس خوان جامبر التجريبية.

وبهبوطه للقسم الثاني في نهاية الموسم الماضي، يغيب الإسماعيلي بطل الدوري 3 مرات عن البطولة للمرة الأولى منذ موسم 1962ـ1963.

وفشل الإسماعيلي في البقاء بعد معاناة دامت عدة مواسم، ليهبط «الدراويش» للمرة الثانية في تاريخهم.

ورافق الإسماعيلي للقسم الثاني أندية كهرباء الإسماعيلية، وفاركو، وحرس الحدود، فيما صعد أبو قير للأسمدة، ليشارك في الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، بينما عاد القناة بعدما غاب منذ موسم 2013ـ2014، وبترول أسيوط، الذي غاب عن الدوري منذ موسم 2009ـ2010.

وتشهد البطولة ظاهرة جديدة بعدما تم دمج ناديي إنبي والشرقية، وناديي بتروجيت، ومنتخب السويس، وفي خطوة تهدف لمنح أندية الشركات حضورًا جماهيريًا في المرحلة المقبلة.

وتنطلق المسابقة، الجمعة، بمباراة وادي دجلة وزد، فيما تُعد أبرز مباريات المرحلة الأولى لقاء الزمالك، حامل اللقب، والاتحاد السكندري على ملعب القاهرة الدولي. ويستقبل بيراميدز غزل المحلة السبت المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، فيما يلتقي الأهلي مع الشرقية إنبي، على ملعب القاهرة الدولي، الأحد.