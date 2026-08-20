«كازو».. ستيني يحطم الرقم القياسي

أصبح الياباني كازويوشي ميورا، لاعب فريق فوكوشيما يونايتد الأول لكرة القدم، أكبر لاعب عُمرًا، يسجل هدفًا في ​تاريخ كأس الإمبراطور، بعدما أحرز ركلتي جزاء قادتا زملاءه إلى فوز كاسح على فريق أوياما للهواة، بنتيجة 7ـ0.

وبعمر 59 عامًا، وخمسة أشهر، و24 يومًا، حطم ميورا الرقم القياسي السابق الذي ‌كان يحمله الياباني ​شينجي ‌أونو، لاعب ‌الوسط المعتزل، والذي ⁠سجل ​في البطولة ⁠بعمر 41 عامًا.

وأحرز ميورا، الملقب بـ«الملك كازو»، أول هدف له في مباراة رسمية منذ نحو أربعة أعوام، خلال الأدوار التمهيدية للمسابقة يوليو الماضي، بينما يخوض حاليًا موسمه ⁠الاحترافي الثاني والأربعين.

وافتتح المهاجم الياباني المخضرم ‌التسجيل من ‌ركلة جزاء في الدقيقة ​12 من مباراة ‌الدور الأول، قبل أن يضيف هدفه ‌الثاني من ركلة جزاء أخرى بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وغادر ميورا الملعب بعدها بثلاث دقائق إثر استبداله، وقال للصحافيين :«لا يمكنك أن تعرف متى ستتاح لك الفرصة، ولهذا أتدرب ⁠دائمًا ⁠على تنفيذ ركلات الجزاء، أنا سعيد لأن هذا العمل آتى ثماره».

وبدأ كازو مسيرته الاحترافية في البرازيل 1986، قبل أن يخوض تجارب احترافية في إيطاليا، كرواتيا، أستراليا، والبرتغال.

وسجل المهاجم المخضرم 55 هدفًا، في 89 مباراة دولية مع منتخب اليابان، وانضم في وقت سابق من العام ​الجاري إلى ​صفوف فوكوشيما يونايتد، المنافس في دوري الدرجة الثالثة، قادمًا من فريق يوكوهاما إف.سي.