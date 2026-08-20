دوريّا.. الهلال لا يخسر مع ماكيلي

يعود الحكم الهولندي داني ماكيلي إلى قيادة مباريات فريق الهلال الأول لكرة القدم حين يدير مواجهته أمام الفيحاء، الخميس، في الجولة الثانية من دوري روشن ، وفق ما أعلنه اتحاد اللعبة السعودي على موقعه الرسمي.

وظهر ماكيلي 13 مرة في دوري المحترفين منذ موسم 2018 أشهر خلالها 51 بطاقة صفراء و4 حمراوات واحتسب جزائيتين، منها واحدة ضد الهلال أمام التعاون 2ـ2.

وحضر الحكم الهولندي في مباراتين أخريين كان الهلال طرفًا فيهما ببطولة الدوري، كسبهما الأزرق أمام الشباب 1ـ0 وضد الاتحاد 2ـ0 دون أن يتذوق الخسارة قبل مواجهة الخميس.

وبدأ الحكم الهولندي البالغ من العمر 43 عامًا الذي يعمل أيضًا شرطيًا محققًا في روتردام، مشواره التحكيمي في سن صغيرة، إذ أصبح حكمًا معتمدًا من الاتحاد الهولندي للهواة في سن السادسة عشرة.

أما ظهوره للمرة الأولى في كرة القدم الاحترافية فكان في سن 22 عامًا، وتحديدًا في ديسمبر 2015 حينما قاد مباراة فورتونا سيتارد ضد ستورمفوجيلز تيلستار ضمن منافسات الدرجة الأولى.

وفي مايو 2010، أصبح ماكيلي أصغر حكم يصل إلى أعلى مستوى تحكيمي في هولندا بعد أن تمت ترقيته إلى قائمة كبار الحكام، وكان عمره وقتها 27 عامًا.