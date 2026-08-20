الخميس.. الرابطة توافق على طلب دونيس

تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الخميس، تعديلات جديدة في أكثر من جولة من دوري «روشن»، وفق ما نشره حساب «الرياضية عاجل» في منصة «إكس».

وكشف الحساب عن أن الرابطة تنوي تعديل أكثر من جولة بدءًا من الثامنة بعد الموافقة على طلب اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الذي طلب تمديد معسكر الأخضر الإعدادي، لمدة سبعة أيام إضافية، قبل المشاركة في كأس الخليج الـ27.

وتشهد الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، التي ستختتم قبل انطلاق البطولة الخليجية بثلاثة أيام، مواجهة «الكلاسيكو» بين الهلال والاتحاد، إضافة إلى خوض الأهلي مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي 19 سبتمبر في حال تجاوز أوكلاند النيوزيلندي ضمن بطولة القارات للأندية 2026.

وتنطلق منافسات البطولة الخليجية في محافظة جدة 23 سبتمبر المقبل، فيما يسعى دونيس إلى زيادة فترة الإعداد، ليمنحه ذلك وقتًا أطول لانسجام اللاعبين، وتجهيزهم فنيًا وبدنيًا قبل خوض المنافسات.

وكانت «الرياضية» ذكرت في 13 أغسطس الجاري أن دونيس يتجه إلى طلب تمديد معسكر الأخضر الإعدادي لمدة سبعة أيام إضافية قبل المشاركة في كأس الخليج.