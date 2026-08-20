مراهقة تُقصي أرينا وتُهدد صدارتها

تلقت البيلاروسية أرينا سابالينكا، نجمة التنس، المصنفة الأولى عالميًّا، ضربة مفاجئة، أثناء استعداداتها للدفاع عن لقبها في بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، بعدما ​ودعت بطولة سينسناتي من دور الـ16، إثر خسارتها أمام التشيكية سارة بيليك، الخميس.

وحققت سارة، البالغة من العمر 20 عامًا، أبرز انتصار في مسيرتها حتى الآن، بعدما تغلبت على أرينا بنتيجة 7ـ6 و6ـ4.

وقلبت ‌اللاعبة التشيكية مجريات ‌اللقاء بعدما عادت من ​تأخرها 1ـ5 ‌⁠في الشوط ​الفاصل للمجموعة ⁠الأولى، ثم من 1ـ4 في المجموعة الثانية، لتحقق أول فوز لها على لاعبة من المصنفات العشر الأوليات عالميًّا.

وحسمت سارة المباراة خلال ساعتين، لتضرب موعدًا في دور الثمانية مع الأمريكية ماديسون كيز.

ومهدت خسارة أرينا الطريق أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، لاعتلاء صدارة ⁠التصنيف العالمي، إذ يكفيها بلوغ نهائي ‌سينسناتي لانتزاع المركز الأول من البيلاروسية.

ولدى منافسات الرجال، أنقذ الأمريكي تومي بول نقطة لحسم المباراة قبل أن يقصي الألماني ألكسندر زفيريف.

وكافح بول ليفوز ​على زفيريف، المصنف ‌الثالث عالميًّا، بنتيجة 4ـ6 و7ـ6 و6ـ4، ليبلغ دور الثمانية ‌في بطولة سينسناتي للمرة الأولى.

وتوقفت المباراة لنحو 90 دقيقة بسبب الأمطار، بعدما حسم زفيريف المجموعة الأولى لصالحه، كما كان متأخرًا 3ـ4 في المجموعة الثانية عندما توقفت ‌مباراة الدور الرابع، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبدا بول أكثر تركيزًا عقب استئناف اللعب، إذ ⁠أنقذ ⁠نقطة لحسم المباراة قبل أن يعادل نتيجة اللقاء في وقت كان فيه زفيريف يواجه صعوبة في استعادة إيقاعه.

وتقدم اللاعب الألماني 4ـ2 في المجموعة الثالثة الحاسمة، لكن بول أظهر صلابة كبيرة واستعاد زمام المبادرة، ليفوز بأربعة أشواط متتالية في عودة قوية منحته بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

وارتكب زفيريف، الذي سجَّل 14 إرسالًا ناجحًا، تسعة أخطاء مزدوجة، كما بدا إرساله مهتزًا في بعض الفترات.

ويواجه ​بول في الدور ​المقبل الإيطالي فلافيو كوبولي، الذي تغلب على الإسباني رافائيل خودار بنتيجة 4ـ6 و7ـ6 و6ـ3.