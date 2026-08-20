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إقصاء الأولى

2026.08.20 | 03:26 pm
أقصت التشيكية سارة بيليك لاعبة التنس، البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا، من دور الـ16 ضمن منافسات بطولة سينسناتي لكرة المضرب بعدما تغلبت عليها بنتيجة 7ـ6 و6ـ4، الخميس (الفرنسية) و (رويترز)
إقصاء الأولى

إقصاء الأولى

إقصاء الأولى

إقصاء الأولى

إقصاء الأولى

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