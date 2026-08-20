إقصاء الأولى

أقصت التشيكية سارة بيليك لاعبة التنس، البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا، من دور الـ16 ضمن منافسات بطولة سينسناتي لكرة المضرب بعدما تغلبت عليها بنتيجة 7ـ6 و6ـ4، الخميس (الفرنسية) و (رويترز)