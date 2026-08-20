58 مليونا تنقل موريرا إلى ميلان

انتقل البلجيكي دييجو موريرا، لاعب فريق ستراسبورج الفرنسي الأول لكرة القدم، إلى صفوف فريق ميلان الإيطالي بعقد مدته خمسة أعوام، في صفقة تُقدر قيمتها بـ58 مليون دولار، التي تُشكل أكبر عملية تعاقد في تاريخ نادٍ يُنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وأشار ستراسبورج، خلال بيان صحافي عبر موقعه الإلكتروني، إلى أنَّ موريرا خاض 76 مباراة في كافة المسابقات، سجَّل خلالها سبعة أهداف، وقدَّم 16 تمريرة حاسمة، خلال موسمين مع الفريق.

من جهته، بثَّ ميلان في حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» منشورًا جاء فيه: «روسونيري» وهو اللقب الذي يُعرف به النادي الإيطالي، وذلك تعليقًا على صورة اللاعب البالغ 22 عامًا، وهو يرتدي القميص الأحمر والأسود الشهير لميلان.

وأوضح النادي «اللومباردي»، على موقعه الإلكتروني، أنَّ موريرا وقَّع عقدًا يمتد خمسة أعوام حتى 30 يونيو 2031، من دون الكشف عن قيمة الصفقة رسميًّا، لكن مصدرًا مطلعًا على المفاوضات أفاد لوكالة فرانس برس، أنها تتضمن 58 مليون دولار، إضافة إلى 17.5 مليون دولار، كحوافز، ومكافآت، ونسبة من أيّ عملية بيع مستقبلية.

ويملك موريرا أربع مباريات دولية مع منتخب بلجيكا، ويجيد اللعب على الجناحين الأيسر والأيمن مع مساهمة هجومية، كما تؤكده أرقامه في الموسم الماضي، عندما أحرز خمسة أهداف وصنع تسعة أخرى.

وعلى الرغم من اختياره ضمن تشكيلة بلجيكا في كأس العالم 2026، لم يشارك موريرا سوى في مباراة الدور ثمن النهائي أمام السنغال.

وبعد موسمه الأول على المستوى الاحترافي مع الفريق الرديف لبنفيكا البرتغالي، انضم موريرا إلى تشيلسي عام 2023، وخاض مباراة واحدة فقط مع النادي الإنجليزي، قبل أن يُعار إلى ليون الفرنسي، ثم ينتقل إلى ستراسبورج مقابل 10 ملايين دولار في العام التالي.