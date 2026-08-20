ميسي يسجل ويقترب من صدارة الهدافين

سجّل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، أول أهدافه منذ وفاة والده، خلال تعادل فريقه مع فيلادلفيا يونيون بنتيجة 2ـ2 في الدوري المحلي، صباح الخميس.

ومنح نجم برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، فريقه الأمريكي التقدم 2ـ1 في الدقيقة 26، بتسديدة بقدمه اليسرى استقرت في الزاوية البعيدة.

ولعب ميسي دورًا محوريًا في الهدف الأول لميامي بعد خمس دقائق فقط، عندما استقبل تمريرة من الأوروجوياني لويس سواريز، الذي انطلق على الجهة اليسرى ثم هيأ الكرة برأسه ليسجل الأمريكي دانيال بينتر من مسافة قريبة.

وانتزع أصحاب الأرض نقطة بعد هدفي إنديانا فاسيليف، في الدقيقة 11، ونيل بيار في الدقيقة 58.

وقال الأرجنتيني جييرمو أويوس، مدرب ميامي :«جئنا من أجل الفوز لكننا لم نستطع، لسنا سعداء بالتعادل لأننا لا نحب ذلك، لكن علينا الآن أن نحاول الراحة والتفكير في المباراة المقبلة التي ستلعب في أقل من 72 ساعة»، في إشارة إلى مواجهة تورونتو إف سي السبت.

ورفع ميسي، البالغ 39 عامًا، رصيده إلى 13 هدفًا، ليصعد إلى المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بفارق ثلاثة أهداف، خلف الكرواتي بيتر موسا، الذي سجل هدفين لدالاس في الفوز على ريال سولت ليك 4ـ3 الأربعاء الماضي.

وفشل نجم إنتر ميامي في هز الشباك في المباراتين اللتين خاضهما منذ عودته من الأرجنتين بعد وفاة والده خورخي في 8 أغسطس الجاري.

وفي هاتين المباراتين، خسر ميامي 2ـ3 أمام ليون المكسيكي ليودع كأس الرابطتين، قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام ناشفيل 1ـ4 في الدوري، وهي المباراة التي أهدر فيها ميسي ركلة جزاء.

وبات ميامي من دون أي فوز في أربع مباريات متتالية، ويتأخر بفارق سبع نقاط عن ناشفيل متصدر المنطقة الشرقية.

وفي مواجهة بين نجمين وصلا حديثًا إلى الدوري الأمريكي، سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي ركلة الجزاء التي منحت شيكاغو فاير الفوز على أورلاندو سيتي 2ـ1 بقيادة الفرنسي أنطوان جريزمان.