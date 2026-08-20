باتشواي يقود هجوم أبها أمام الأهلي

وضع الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي في القائمة الأساسية أمام مضيفه الأهلي، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، السبت، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ الوجه الجديد في أبها أبدى جاهزيته خلال التدريبات الجماعية.

وتعاقدت إدارة نادي أبها مع باتشواي، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخاض المهاجم، البالغ 32 عامًا، رحلةً حافلةً بالتنقُّلات، إذ مثَّل 12 ناديًا خلال 13 عامًا، بدأها مع ستاندارد لييج البلجيكي، ثم تحوَّل إلى مارسيليا الفرنسي، فتشيلسي الإنجليزي، ومنه خاض تجاربَ مع بوروسيا دورتموند الألماني، وفالنسيا الإسباني، وكريستال بالاس الإنجليزي، وبشكتاش التركي قبل أن يلعب لفنربخشة وغلطة سراي، ثم آينتراخت فرانكفورت الألماني، وصولًا إلى أبها.

وخلال الموسم الماضي، شارك باتشواي في عشر مبارياتٍ مع فرانكفورت، سجَّل فيها هدفًا واحدًا، ليبدأ أخيرًا تجربته الأولى في الملاعب السعودية بقميص أبها.

وخسر أبها مواجهة الجولة الأولى أمام الحزم 1ـ2، وخرج من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته من العروبة.