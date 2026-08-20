الهلال.. إنزاجي يستبعد أكتشيشيك والزيد

استبعد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، مدافعه التركي يوسف أكتشيشيك إلى جانب صهيب الزيد لاعب الوسط، من القائمة التي ستواجه الفيحاء في الـ 09:00 مساء الخميس على ملعب المدينة الرياضية في المجمعة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن قرار الاستبعاد الذي طال اللاعبين من القائمة التي ستخوض المواجهة الثانية ضمن دوري روشن السعودي، جاء بقرار فني من قبل إنزاجي.

وبيّن المصدر، أن إنزاجي سيعقد اجتماعًا مرئيًا في مقر إقامة الفريق بالمجمعة، قبل التوجه إلى الملعب، لتحديد العناصر الأساسية التي ستخوض المباراة.

وكانت البعثة الزرقاء التي وصلت المجمعة مساء الأربعاء، ضمت 8 لاعبين أجانب، وهم: المغربي ياسين بونو، والفرنسيون الثلاثة ثيو هيرنانديز وكريم بنزيما وعبد القادر ميتي، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيش، والصربي سيرجي سافيتش، والهولندي سمرفيل.

ويغيب عن الهلال بداعي الإصابة، سالم الدوسري، حسان تمبكتي، حمد اليامي، الفرنسي سايمون بوابري، الذين لايزالون يواصلون برامجهم التأهيلية المعدة مسبقًا من قبل الجهاز الطبي.

وكان الأزرق العاصمي، حقق أول انتصار له في الجولة الافتتاحية، حينما تغلب على الفيصلي 4ـ2، وضمن التأهل إلى دور الـ16 من كأس الملك بعد الفوز على الرائد في بريدة الإثنين الماضي 2ـ0.