من هو يوان باربيت صخرة دفاع العلا؟

أبصر يوان باربيت، مدافع فريق العلا الأول لكرة القدم، النور في 10 مايو 1993 بمدينة ليبورن الفرنسية في أسرة ارتبطت بالساحرة المستديرة عبر أجيال متعاقبة، إذ لعبها جده ثم والده من قبله، ما دفعه للانخراط في اللعبة منذ سن 6 أعوام.

يبلغ طول باربيت 187 سم ووزنه 87 كجم، ويلعب بقدمه اليسرى بشكل أساسي على الرغم من أنه دشن مسيرته معتمدًا على قدمه اليمنى.

بدأ باربيت ممارسة كرة القدم في نادي مولييه القريب من منطقته، قبل أن ينتقل إلى نادي سان باي دو كاستيه، ثم فريق فالييه دو جاماج الذي تشكل من اندماج عدة أندية محلية.

واكتشف موهبته المدرب سيباستيان سوماكال، الذي كان يشرف على فئاته العمرية آنذاك، خلال بطولة محلية جرت في منطقة أرلاك، سجل خلالها باربيت هدفين في مباراة أمام نادي بوردو، ما دفع المدرب إلى إبلاغ النادي بإرسال كشاف لمتابعته، لينضم بعدها إلى أكاديمية بوردو 2007 وهو في سن 14 عامًا.

أمضى باربيت 7 أعوام في مراكز تكوين بوردو، قبل أن يوقع أول عقد احترافي مع نادي شامو نيور 2014، ولعب معه موسمًا واحدًا في الدرجة الثانية الفرنسية، وفي 2015، انتقل إلى إنجلترا موقعًا لصالح نادي برينتفورد، حيث استمر حتى 2019، ثم انضم إلى كوينز بارك رينجرز حتى 2022، ليخوض مع الناديين 7 مواسم في الدرجة الثانية الإنجليزية.

وفي صيف 2022، عاد إلى بوردو موقعًا عقدًا لـ3 مواسم، وحمل شارة قيادة الفريق خلال موسمين، قبل أن يُفسخ عقده إثر الهبوط الإداري للنادي إلى الدرجة الثالثة.

ومثّل باربيت منتخب فرنسا تحت 18 عامًا مرة واحدة، في مباراة تجريبية أمام بلجيكا انتهت بالتعادل 2ـ2 بتاريخ 27 يناير 2011.

انتقل باربيت إلى نادي الرياض في 26 أغسطس 2024 بعقد مجاني، وخاض معه نحو 40 مباراة في موسمين، قبل أن يرحل إلى العلا في دوري الدرجة الأولى بتاريخ 22 يوليو 2026، حيث يدربه البرتغالي خوسيه بيسيرو.

الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية في المدينة المنورة، قاد الفرنسي صاحب الـ33 عامًا فريقه العلا إلى خطف بطاقة العبور نحو ثمن نهائي كأس الملك بعد انتصاره على الفتح بثلاثية نظيفة وقع على أحدها ونال أعلى تقييم حسب «سوفاسكور».