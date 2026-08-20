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كانسيلو برشلونيّا

2026.08.20 | 04:38 pm
أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس، تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو لاعب الهلال السابق، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى 2029. (الفرنسية)
كانسيلو برشلونيّا

كانسيلو برشلونيّا

كانسيلو برشلونيّا