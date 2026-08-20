آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
كانسيلو برشلونيّا
2026.08.20 | 04:38 pm
أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس، تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو لاعب الهلال السابق، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى 2029. (الفرنسية)
الأكثر قراءة
1
الهلال يثبّت بوابري وأكتشيشيك في قائمة «جوّي»
2
أمام الرياض.. الشكوك تحاصر الدون
3
الخميس.. الرابطة توافق على طلب دونيس
4
هم الاضطهاد في عقلية مدرب النصر
5
التعاون يستهدف عودة بالعبيد
6
الزياني: الاتفاق يحتاج إلى عملية جراحية
7
ثمن نهائي كأس الملك.. خماسي الأولى يزاحمون أندية «روشن»
8
الخلود يتأهل بأكبر انتصارات الكأس
Previous
Next
اخترنا لكم
ما هي «بادبول» التي يخطط لها رونالدو بعد الاعتزال؟
بيكيه يقتحم عالم الشطرنج
عبد الحميد في 16 أغسطس.. ظهور أول وسوبر
المدربون الجدد.. 12 نقطة في الاختبار الأول
الشمراني والبلوي يقودان افتتاحيتي الاتحاد والنصر
×
الكرة السعودية
2026-08-20 20:49:06
الفيحاء يعيد أوليفيرا أمام الهلال
الكرة السعودية
2026-08-20 20:44:32
الهلال بـ 6 أجانب.. وثيو خارج التشكيل مجدّدا
الكرة السعودية
2026-08-20 18:13:22
«ذا أثليتيك»: الهلال متمسك بصفقة واتكينز
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-25 02:31:57
بعد الفحص.. الأخضر يستعيد تمبكتي
فيديو
2026-06-21 03:20:14
قبل الإسبان.. الفيصل يتابع الأخضر
فيديو
2026-06-21 03:09:08
دونيس: لا أشعر بالضغط.. وننتظر المعجزة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-08-20 20:49:06
الفيحاء يعيد أوليفيرا أمام الهلال
الكرة السعودية
2026-08-20 20:44:32
الهلال بـ 6 أجانب.. وثيو خارج التشكيل مجدّدا
الكرة السعودية
2026-08-20 20:33:07
قبل الاتحاد.. القادسية يتسلم بطاقة رايندرز
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-08-20 20:33:07
قبل الاتحاد.. القادسية يتسلم بطاقة رايندرز
الكرة السعودية
2026-08-20 19:34:03
ديابي يقترب من ليفركوزن.. والاتحاد يعوّضه بجناح أجنبي
الكرة السعودية
2026-08-20 16:43:18
فيسينج يحدد الثمانية.. وينتظر سيميتش
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2026-08-19 23:29:43
استعدادات نصراوية
الكرة السعودية
2026-08-19 17:38:40
نقل أسهم مؤسسات الأربعة الكبار إلى صندوق الاستثمارات
الكرة السعودية
2026-08-19 15:53:46
النصر يفقد مران 6 أسابيع.. والناصر يغيب
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-08-20 16:49:40
بوسيتش: لا تسألوني عن أرتيم.. وأتانجانا رائع
الكرة السعودية
2026-08-20 15:48:46
باتشواي يقود هجوم أبها أمام الأهلي
الكرة السعودية
2026-08-19 21:27:56
التعاون يستهدف عودة بالعبيد
Previous
Next
×
منوعات
2026-08-13 16:07:16
موسم الرياض يرعى السوبر الإسباني في إسطنبول
فيديو
2026-07-28 20:51:14
آل الشيخ يعلن إطلاق «Six Kings Slam» ضمن موسم الرياض
مواسم السعودية
2026-07-26 03:26:48
بعد بداية صادمة.. جوشوا يعود ويحسم مواجهة «The Comeback» بالضربة القاضية
Previous
Next
×
ESports
2026-08-19 22:11:11
المونديال الإلكتروني يكشف عن تشكيلة قمصان وسترات اللاعبين
ESports
2026-08-18 21:19:21
تأجيل بطولة المنتخبات الإلكترونية إلى نوفمبر 2027
ESports
2026-08-17 21:47:45
EA Sports.. مبابي وهالاند يتصدران تصنيف FC27
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث