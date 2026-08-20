فيسينج يحدد الثمانية.. وينتظر سيميتش

حدد الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الأجانب الثمانية من أصل 12 للمشاركة أمام القادسية، الجمعة، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن فيسينج مدرب الفريق اختار كلًا من: الصربي بريدراج رايكوفيتش والكاميروني ستيفان كيلر والسنغالي ديون لوبي والجزائري حسام عوار والفرنسي موسى ديابي والهولندي ستيفن بيرجوين والمغربي يوسف النصيري والفرنسي ‏جورج إيلينيكنا.

وبيّن المصدر، أن الجهاز الفني في القطب الجداوي، يترقب تقرير الصربي يان كارلو سيميتش، حول مقدرته على المشاركة من عدمها بعد أن غاب عن تدريبات الأربعاء بسبب نزلة معوية.

وذكر المصدر أن سيميتش سيدخل أساسيًا بدلًا عن إيلينيكنا حال اكتملت جاهزيته.

ويختتم الاتحاد تدريباته عصر الخميس، على أن يغادر الجميع مساءً إلى الدمام، استعدادًا لمواجهة القادسية.

وافتتح الاتحاد منافسات الموسم الجديد، بضمان التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي 4ـ1 في «ملحق آسيا»، وتعثر في المواجهة الافتتاحية في الدوري بالتعادل على أرضة أمام الخلود 1ـ1، وضمن التأهل إلى دور الـ16 من كأس الملك بعد أن كسب النجمة في بريدة 3ـ0.