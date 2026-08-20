بوسيتش: لا تسألوني عن أرتيم.. وأتانجانا رائع

رفض الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الحديث عن صفقة الأوكراني أرتيم بوندارينكو، الذي أعلن النادي الجداوي التعاقد معه عبر الحساب الرسمي في منصة «إكس» قبل حذفه.

وقال المدرب الهولندي، في المؤتمر الصحافي، الخميس: «أنا هنا للحديث عن مباراة أبها في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وأرتيم لم يعلن عنه رسميًّا، ولدينا كشافون في النادي والعمل قائم وسوق الانتقالات مستمر حتى أول أسبوع من سبتمبر المقبل».

وأضاف: «لا أعلم أنَّ النادي أعلن عبر الموقع الرسمي عن اللاعب الأوكراني، لأنني بصراحة لا أتابع السوشال ميديا».

وأكد بوسيتش أنه يفضل طريقة اللعب من العمق والبناء من الخلف والمحافظة على التوازن الدفاعي.

وتابع: «أشبه طريقة لعبي بالطريقة الدفاعية التي كان يتبعها الألماني ماتياس يايسله، ولدي طريقتي وخبرتي الخاصة باللعب، وأدعو جماهير الأهلي للحضور والاستمتاع بما يشاهدونه في أرض الملعب، وأحتاج إلى الوقت لتطبيق أفكاري».

وأردف المدرب الهولندي: «هذه أول مباراة على أرضنا، ونرغب في تقديم أنفسنا بشكل قوي أمام جماهيرنا، وأنا مطلع بشكل كامل على تاريخ النادي، ونرغب في تحقيق الدوري والكأس اللذين غاب عنهما الأهلي منذ 2016».

وحول رحيل فرانك كيسيه عن الأهلي الموسم الجاري، ذكر: «كيسيه لاعب رائع ولم ألتقِ به من قبل، ولكن لدينا لاعب رائع ومميز، وعلينا دعم فالنتين أتانجانا، الذي يملك إمكانات كبيرة ويحتاج إلى الوقت».

وأضاف: «أؤمن تمامًا بعقلية الشباك النظيفة لا بد أن تكون موجودة، لم يلتحق عدد كبير من اللاعبين بالمعسكر إلا متأخرين بسبب كأس العالم، وعلينا أن نكون جاهزين بشكل أكبر في المباريات المقبلة».