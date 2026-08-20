كأس الملك.. قرعة متوازنة في دور الـ16

وضعت قرعة دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، الخميس، فريق الهلال الأول لكرة القدم «حامل اللقب» أمام الحزم، في الرياض.

وجاءت القرعة متوازنة، بعد أن وضعت الخلود وصيف النسخة الماضية، أمام النصر في الرياض، والقادسية ضد نيوم في الدمام، والتعاون أمام الوحدة في بريدة، والعروبة والأخدود في الجوف، والفيحاء في مواجهة الرياض على أرض الأخير، والاتحاد في ضيافة الجبلين في حائل، والأهلي أمام العلا في المدينة المنورة.

ووفق نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات خلال القرعة، تلعب مواجهات هذا الدور في 19 و20 أكتوبر المقبل، على أن تجرى بعد إعلان المتأهلين قرعة دور الثمانية لتلعب في 22 و23 فبراير المقبل، ومباريات دور الأربعة في 4 و5 مايو المقبل.

وضمن 16 فريقًا التأهل إلى دور الـ16، بعد تحقيقهم الفوز في المباريات التي اختتمت، الأربعاء، إذ فاز الحزم على البكيرية 3ـ2، وتغلب العروبة على أبها بركلات الترجيح 3ـ2، وفاز الوحدة على الشباب 3ـ2، وحقق الأهلي انتصارًا على الأنوار 2ـ1، وأقصى الرياض الزلفي 2ـ0، وأتخم القادسية شباك الطائي بـ5ـ0، وحقق الفيحاء انتصارًا على العدالة 2ـ0، وبالنتيجة ذاتها تأهل الهلال بعد الفوز على الرائد.

وحقق الأخدود الفوز على الخليج 2ـ0، وأحدث الجبلين مفاجأة وهزم الاتفاق 1ـ0، وكسب الاتحاد النجمة 3ـ0، وفاز نيوم على الفيصلي 3ـ1، وكسب النصر الدرعية 4ـ1، وفاز التعاون على ضمك 3ـ0، وبالنتيجة ذاتها أقصى العلا الفتح، وكسب الخلود جدة بخماسية نظيفة.