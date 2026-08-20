القادسية يعير كارفاليو إلى شاختار

أعارت إدارة القادسية البرازيلي جابرييل كارفاليو، جناح فريقها الأول لكرة القدم، إلى شاختار دونيتسك الأوكراني لمدة موسم واحد، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الخميس.

وكانت إدارة القادسية تعاقدت مع كارفاليو «19 عامًا» في صيف 2025، قادمًا من إنترناسيونال البرازيلي في صفقة قدرت بنحو 16 مليون دولار.

وخلال مسيرته مع النادي الشرقي، شارك في 10 مباريات بدوري روشن، ونجح في تسجيل هدف واحد، وصنع هدفين، بمجموع 263 دقيقة.