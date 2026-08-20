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هاميلتون يداعب الكرة

2026.08.20 | 05:00 pm
ظهر البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري، الخميس، وهو يداعب الكرة قبل انطلاق سباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا 1 على حلبة زاندفورت، غرب هولندا (الفرنسية)
هاميلتون يداعب الكرة

هاميلتون يداعب الكرة

هاميلتون يداعب الكرة

هاميلتون يداعب الكرة