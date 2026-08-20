الهلال يثبّت بوابري وأكتشيشيك في قائمة «جوّي»

ثبّت الهلال قيد الثنائي الفرنسي سايمون بوابري، والتركي يوسف أكتشيشيك، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ضمن كشوفات فريق تحت 21 عامًا في الموسم الجديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويسمح قيد الثنائي بالاستفادة من خدماتهما مع فريق تحت 21 عامًا في دوري «جوّي» للنخبة، إضافة إلى استمرار إمكانية مشاركتهما مع الفريق الأول وفق التنظيم الساري، بعد تأجيل تطبيق شرط اقتصار القائمة الإضافية للاعبين على السعوديين ومواليد السعودية إلى موسم 2028ـ2029.

وأوضح المصدر أن الظهير الأيمن محمد الصرنوخ الوجه الجديد، الذي تعاقد معه الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية سيكون من ضمن القائمة المسجلة في فريق 21 عامًا، إضافة إلى عدد من اللاعبين الذين شاركوا في معسكر الفريق الخارجي في النمسا وهم سعود هارون، ريان الغامدي، سعد المطيري، عبد العزيز جرموش، صالح برناوي، وإبراهيم الهملان.

وكان الهلال ضم أكتشيشيك من فنربخشة التركي في أغسطس 2025 بعقد لأربعة مواسم، فيما تعاقد مع بوابري في فبراير الماضي قادمًا من نيوم حتى صيف 2029.